União Brasil indica Luciano Bivar como pré-candidato à presidência

O partido União Brasil, criado a partir da fusão do PSL e do DEM, oficializou nesta quinta-feira (14) o nome do deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência da República. A decisão foi anunciada após reunião virtual da direção nacional da legenda.

“A partir de agora, conforme combinado previamente, o União Brasil se reunirá com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso”, informou o partido, em nota oficial.

O União Brasil tem dialogado com um grupo que partidos, formado pelo MDB, PSDB e Cidadania, na chamada terceira via, para a consolidação de uma aliança eleitoral para o pleito de outubro. Em reunião na semana passada, os presidentes desses quatro partidos anunciaram que vão definir um nome de consenso para disputar a chapa presidencial.

Com a indicação oficial, Bivar se torna uma das opções desse grupo de partidos para ser o candidato a presidente ou vice na chapa. Além dele, o ex-governador de São Paulo João Doria foi indicado pelo PSDB como pré-candidato. Pelo MDB, o nome indicado é o da senadora Simone Tebet.

“Para facilitar esse diálogo, na condição de pré-candidato, Bivar se afastará da mesa de negociações e deixará essa tarefa a cargo do vice-presidente nacional do União, Antônio de Rueda, do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento, e do líder do partido no Senado, [Davi] Alcolumbre”, conclui a nota oficial do partido, ao mencionar as negociações.

O União Brasil é o partido para o qual se filiou o ex-juiz Sergio Moro, outro nome que também pleiteava uma candidatura presidencial. Com a indicação de Bivar pelo partido, Moro agora só deve ter espaço para uma candidatura ao Senado ou à Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo, para onde transferiu seu domicílio eleitoral.