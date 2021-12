Brasil registra 13,4 mil novos casos de covid-19 em 24h

O número de infecções diárias pelo novo coronavírus volta a aumentar no Brasil. Nos últimos sete dias esse dado mais do que triplicou. A última quinta-feira (23) mostrava um número de casos diários de 3,6 mil. Segundo boletim do Ministério da Saúde (MS) divulgado hoje (30), foram 13.405 casos registrados de ontem para hoje. O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 22.277.239.

Já o total de mortes causadas pela covid-19 não tem crescido na mesma proporção e chegou a 618.984, com 167 óbitos entre ontem e hoje. Ainda há 2.828 mortes em investigação, mas esses dados ainda estão passíveis de atualização. Os dados de mortes em investigação ocorrem por haver casos em que o paciente morreu, mas a investigação da causa demanda exames posteriores.

Até o momento, segundo os dados oficiais, 21.582.700 pessoas haviam se recuperado da doença.

Estados

Segundo o balanço fornecido pelas Secretarias Estaduais de Saúde, o estado com mais mortes por covid-19 é São Paulo, com 155.186 registros. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro (69.459), Minas Gerais (56.655), Paraná (40.887) e Rio Grande do Sul (36.441).

Os estados com menos óbitos pela doença são Acre (1.851), Amapá (2.021), Roraima (2.078), Tocantins (3.939) e Sergipe (6.057).

Já as unidades da federação com mais casos registrados são São Paulo (4,4 milhões), Minas Gerais (2,2 milhões) e Paraná (1,5 milhão). Os estados com menos casos são Acre (88,3 mil), Amapá (126,9 mil) e Roraima (128,7 mil).