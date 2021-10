Covid-19: Brasil registra 10,6 mil casos e 232 mortes em 24 horas

O Brasil registrou em 24 horas, mais 10.693 novos casos de covid-19. Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (30), o total de pessoas infectadas chegou a 21.804.094 desde o início da pandemia e o número de recuperados é de 20.992.510.

Ainda segundo o levantamento, atualmente 203.890 casos, de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 confirmado, estão sendo acompanhados. As secretarias estaduais de saúde registraram também 232 novas mortes em razão de complicações da covid-19. Com os novos dados, o total de pessoas que perderam a vida para a pandemia chegou a 607.694. Ontem eram 607.642.

Os dados apontam ainda 2.940 óbitos em investigação. Essa situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demandar exames e procedimentos posteriores.

Até este sábado, 20.992.510 pessoas já se recuperaram da covid-19.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (151.975), Rio de Janeiro (68.347), Minas Gerais (55.552), Paraná (40.503) e Rio Grande do Sul (35.487).

Entre os estados com menos óbitos pela pandemia estão Acre (1.845), Amapá (1.991), Roraima (2.029), Tocantins (3.877) e Sergipe (6.029).

* Atualizada às 20h