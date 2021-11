Covid-19: Brasil registra 92 mortes em 24 horas

O Brasil registrou mais 4.043 casos de covid-19 e 92 mortes em 24 horas, segundo registra a atualização epidemiológica divulgada pelo Ministério da Saúde na noite de hoje (28). No balanço geral, o país teve 22.080.906 casos de covid-19, com 614.278 óbitos.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A taxa de recuperação é de 96,4% – a mais alta registrada até agora. Mais de 21,29 milhões de pessoas são consideradas livres da infecção pelo novo coronavírus.

O boletim mostra, ainda, 173.314 casos ativos de covid-19, que estão sob cuidados médicos e foram informados ao Sistema Nacional de Saúde (SUS).

Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra a evolução dos números da pandemia no Brasil. – Ministério da Saúde

Há 2.851 óbitos por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em investigação. Isso porque, em muitos casos, a análise sobre a causa da morte continua mesmo após o óbito.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado, estão São Paulo (154.002), Rio de Janeiro (69.024), Minas Gerais (56.163), Paraná (40.772) e Rio Grande do Sul (36.077).

Os estados que menos registraram mortes por covid-19 foram o Acre (1.846), o Amapá (2.002) e Roraima (2.050).

Vacinação

O painel nacional de vacinação do Ministério da Saúde segue desatualizado desde quinta-feira (25), 306.982.366 doses de imunizantes aplicadas em todo o Brasil, com 364.177.468 doses distribuídas entre todos os estados e o Distrito Federal.