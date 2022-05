Covid-19: Brasil tem 6.498 casos e 89 mortes em 24 horas

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 663.602 mortes por covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado hoje (2), em Brasília, pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 30.460.997.

Em 24 horas, houve 6.498 casos no país. No mesmo período, foram confirmadas 89 mortes de vítimas do novo coronavírus.

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados das secretarias municipais e estaduais de Saúde. Às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados nos fins de semana.

Ainda segundo o boletim, 29.554.308 pessoas se recuperaram da doença e 243.087 casos estão em acompanhamento.

Estados

São Paulo lidera o número de casos, com 5,39 milhões, seguido por Minas Gerais (3,35 milhões) e Paraná (2,45 milhões). O menor total de ocorrências é anotado no Acre (124,9 mil). Em seguida, aparecem Roraima (155,4 mil) e Amapá (160,3 mil).

Em relação às mortes, São Paulo tem o maior número (168.227), seguido de Rio de Janeiro (73.470) e Minas Gerais (61.318). O menor número de óbitos está no Acre (2.002), Amapá (2.130) e Roraima (2.151).



Divulgação/ Ministério da Saúde

Vacinação

Até hoje, foram aplicadas 415,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 174,9 milhões com a primeira dose e 155,1 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,8 milhões de pessoas. Outras 75,6 milhões já receberam a dose de reforço.