Covid-19: DF anuncia contratação de 900 profissionais de saúde

Com uma taxa de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na casa dos 90% em razão do aumento dos casos de covid-19, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou hoje (1º) a contratação de 100 médicos e 800 enfermeiros e técnicos de enfermagem para reforçar o atendimento.

Também no dia de hoje, foram convocados 362 técnicos de enfermagem. A expectativa é que, após a entrega de documentos, os profissionais comecem a atuar no dia 9 de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Saúde, no ano passado, foram contratados 177 médicos, 131 enfermeiros e 140 técnicos de enfermagem em caráter temporário.

Em sua conta na rede social Twitter, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância da contratação desses novos trabalhadores. “Com a chegada desses profissionais, esperamos amenizar as dificuldades que a população enfrenta no atendimento”, declarou.

O governo do Distrito Federal anunciou também que irá designar 86 leitos em diferentes hospitais da capital para atendimento a pacientes com covid-19. A ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva para covid-19 estava em 91,5%, segundo boletim atualizado às 11h de hoje.

Outra medida para tentar desafogar os leitos e destiná-los a pacientes com covid-19 é o reagendamento de cirurgias eletivas, nome dado para aqueles procedimentos que não são de urgência e podem ser marcados para outro dia.