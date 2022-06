Covid-19: Rio aplica quarta dose da vacina em trabalhadores

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) começou hoje (7) a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 nos profissionais de saúde com 40 anos ou mais.

Pelo calendário divulgado pela SMS, a partir do dia 14 podem voltar aos postos os trabalhadores com 30 anos ou mais e partir do dia 21, todas as pessoas da área da saúde a partir de 18 anos poderão receber o segundo reforço da vacina. O intervalo entre a primeira dose de reforço e a segunda é de pelo menos 4 meses.

No calendário para a população geral, começou na sexta-feira (3) a aplicação da quarta dose nas pessoas com 50 anos ou mais. Na semana passada também foi iniciada a terceira dose nos adolescentes de 12 a 17 anos.

Os painéis da SMS mostram que 99,8% da população adulta do município tomou as duas doses do esquema básico da vacinação contra a covid-19. Mas o reforço só foi aplicado em 67% das pessoas com 18 anos ou mais.

Até o momento, a segunda dose de reforço foi aplicada em 54,3% da população a partir dos 60 anos. A faixa das crianças de 5 a 11 anos ainda não completou nem a primeira dose. Pela estimativa do município, faltam 119,8 mil crianças nessa faixa etária para serem levadas aos postos para iniciarem a imunização contra a covid-19, o que equivale a 21% do público alvo.