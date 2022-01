Covid-19: Rio tem 22,8% vacinados com dose de reforço

A cidade do Rio de Janeiro vacina hoje (3), com a dose de reforço contra a covid-19, quem tem 55 anos de idade ou mais. Para receber o imunizante é preciso ter sido vacinado com a segunda dose há pelo menos três meses.

Também estão sendo vacinados pacientes com alto grau de imunossupressão que tenham 12 anos ou mais e pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses.

No Rio, já receberam a dose de reforço 1,54 milhão de pessoas, ou seja, 22,8% da população e 29,1% da população adulta.

Com a segunda dose, foram imunizados 80,7% da população total e 96,7% da população adulta.