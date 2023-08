Do choro alto ao desmame: os desafios de mães neurodivergentes

Na reta final da Semana Mundial da Amamentação, o Podcast Histórias Raras publica o episódio Mães Neurodivergentes. Nesta edição, diferentes mães destacam como a descoberta de um cérebro atípico na vida adulta transformaram a maternidade de cada uma.

A partir de Alana Yaponirah, Taís Gollo e Ana Rosa Aguiar, a gente ouve relatos de como determinadas experiências maternas como o desmame, o choro alto de um bebê ou o toque excessivo dos filhos podem ser extremamente desafiantes para uma mãe atípica.

Alana é mãe de João Vitor, de 19 anos, e de Maya, de seis. Ela já tinha aparecido no episódio anterior, Raros e Nada Típicos, para falar sobre a descoberta tardia do transtorno do Déficit de Atenção (TDAH) aos 43 anos. Agora, Alana compara o que mudou na sua maternagem depois do diagnóstico.

Taís Gollo é profissional de educação física e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Erlhers-Danlos. Ela e o marido (também autista) têm duas meninas: a Lis, de oito anos, e a Beatriz, de dois. Em Mães Neurodivergentes, Taís conta um pouco sobre gestar, parir e amamentar.

E o episódio traz ainda a Ana Rosa Aguiar, psiquiatra e mãe de uma outra Lis. Asua Liz se escreve com Z e tem seis anos. Ela trabalha em um instituto dedicado ao estudo e apoio ao autista no espectro adulto. Ana Rosa, que se descobriu com TEA e Síndrome de Savant (um distúrbio raro e neurocognitivo), nos traz um olhar sobre as dificuldades no diagnóstico de mulheres, e do impacto e a importância desse diagnóstico tardio.

Em 2023, a Semana Mundial da Amamentação começou na terça-feira (1º) e termina na segunda-feira (7). O slogan deste ano é Possibilitando a Amamentação: Fazendo a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. Entre os objetivos, está o de informar sobre as perspectivas dos pais trabalhadores com relação à amamentação e paternidade.

▶️ Podcast Histórias Raras: como ouvir os episódios

Neurodivergentes é o tema da segunda temporada de Histórias Raras, um podcast original da Radioagência Nacional.

Os episódios podem ser ouvidos em primeira mão na Radioagência Nacional. Neste link, você encontra os últimos episódios lançados, a transcrição detalhada de cada um deles, além de conteúdos e links complementares.

No Spotify e no Youtube, o Histórias Raras vira videocast (Áudio + Libras). Cada episódio recebe a interpretação simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Histórias Raras está na segunda temporada e é apresentado por Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta e entrevistas, e Leyberson Pedrosa, idealizador do formato do projeto e responsável pelo roteiro final, direção e montagem.

A Patrícia Serrão assina o roteiro deste episódio ao lado de Bia Arcoverde.

A Bia é responsável pela coordenação de equipe e também participa deste episódio como apresentadora convidada.

O apoio de produção é de Simone Magalhães, tem sonoplastia de José Maria Pardal e identidade visual de Caroline Ramos. Os créditos completos ficam disponíveis aqui.