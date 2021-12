Hemorio alerta para queda no estoque de sangue neste fim de ano

A queda no número de doações de sangue na última semana de 2021 acendeu o sinal de alerta vermelho do Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio). De acordo com o hemocentro, o número de bolsas coletadas no período caiu 10% na comparação com o ano passado, quando o Estado passava pelo auge da pandemia de covid-19.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Hemorio aponta a pandemia, a epidemia de gripe e as fortes chuvas, como os principais motivos para ter coletado 250 bolsas de sangue a menos neste mês em comparação com o mesmo período de 2020, e alerta que se os estoques não aumentarem, os atendimentos nas grandes emergências do Rio de Janeiro neste fim de ano podem ficar comprometidos.

Vacinação contra a gripe

Para incentivar as doações e conter o avanço da síndrome gripal na cidade, o Hemorio ampliou a vacinação contra o vírus da Influenza. A imunização começa hoje (29) e segue até durarem os estoques das doses. O objetivo é que a pessoa interessada em fazer a doação de sangue possa também se vacinar na unidade.

“Essa iniciativa tem o objetivo de atrair a população que ainda não se vacinou contra a gripe para fazer sua doação de sangue e ser imunizado em seguida”, disse o diretor-geral do instituto, Luiz Amorim.

O atendimento no Hemorio, que fica na Rua Frei Caneca, no centro da capital fluminense, segue em horário normal, com funcionamento de segunda a domingo, incluindo feriados, das 7h às 18h.

“Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável”, orientou o hemocentro, acrescentando que não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

O instituto alerta ainda que os voluntários “não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, Aids, hepatite e doença de Chagas)”. As mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas também não podem fazer a doação de sangue. Os infectados pela covid-19 só podem doar após 30 dias do fim dos sintomas. Quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias ou 48h em caso da CoronaVac.

Mais informações estão disponíveis no site do Hemorio na internet ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.