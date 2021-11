Hospital das Clínicas de SP faz campanha para pesquisa sobre covid-19

O Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo abriu uma campanha de financiamento de pesquisas sobre os diferentes efeitos da covid-19 no organismo humano. A instituição, ligada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), pretende desenvolver estudos sobre os efeitos da doença nos sistemas cardiovascular, neurológico e urinário. As pesquisas também tencionam avaliar os reflexos das infecções no sêmen e nos índices glicêmicos, entre outros impactos.

Para desenvolver os trabalhos, serão mantidos quatro bolsistas que receberão R$ 5 mil por 12 meses e um que atuará por dez meses. Os estudos buscam padronizar diagnósticos e desenvolver tratamentos para os efeitos de longo prazo da covid-19.

As doações para o projeto Adote um Pesquisador podem ser feitas pelos próximos 43 dias pela plataforma de captação de recursos do Hospital das Clínicas.