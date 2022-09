Painel da Covid-19 indica mais 817 casos da doença no RJ, em 24 horas

O Panorama da Covid-19, divulgado no site da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, com números de sexta-feira (2), indica que em 24 horas foram registrados mais 817 casos da doença no estado. A taxa de incidência em 100 mil pessoas continuou em 14.450.

Em 24 horas, mais 11 pessoas perderam a vida. A taxa de mortalidade para cada 100 mil pessoas manteve-se em 437, com letalidade em 3,03%. As internações foram seis, uma a mais que nos dados anteriores. A taxa de ocupação nos leitos de UTI Covid ficou em 15% e nas enfermarias, em 17%.

Municípios

Entre os 92 municípios fluminenses, Resende apresentou 90% de positividade dos testes, tanto nos de RT-PCR como de antígeno. Acima desse percentual, também nos dois testes, foram as cidades de Itatiaia, Queimados, Quatis e Rio Bonito. Mesquita foi o único município com mais de 90% apenas nos testes de RT-PCR. Já nos testes de antígeno, acima dos 90% de positividade, ficaram Paraíba do Sul, Sapucaia, Sumidouro, Cordeiro, Aperibé e Santo Antônio de Pádua.

Painel

O Painel Covid-19 reúne todos os dados epidemiológicos e de assistências relativos à pandemia causada pelo novo coronavírus. Conforme a publicação, o número de casos e óbitos apresentados foram registrados nos sistemas de informação em 24 horas, mas não significa que tenham ocorrido neste período. “A taxa de ocupação de leitos se refere, a partir de 08 de julho de 2022, apenas aos hospitais com leitos disponíveis no Sistema Estadual de Regulação. Esse dado é atualizado diariamente com informação referente à semana anterior”, completou.

Com a redução dos casos de covid-19 no estado ao longo do tempo, a SES deixou de divulgar semanalmente o boletim do Panorama da Covid-19, reforçando a equipe na publicação de dados relacionados à varíola dos macacos, que se tornou motivo de maior avaliação da pasta.