Rio amplia testagem e atendimento para sintomas leves de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) inaugura hoje (10) mais três polos de testagem para covid-19. Os locais para testar pacientes com sintomas leves ou que tiveram contato com pessoas que testaram positivo estão funcionando no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; no posto do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado (Iaserj) do Maracanã, na zona norte da capital; e no Estádio de Atletismo Célio de Barros, também no Maracanã.

Na sexta-feira (7), a SES inaugurou seis centros de testagem nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Bangu, Campo Grande II e Jacarepaguá, na zona oeste, e Tijuca, Penha e Marechal Hermes, na zona norte. Devem procurar os postos pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato e/ou paladar.

Agendamento

Ontem, a SES disponibilizou o serviço de agendamento on-line para atendimento nos nove centros de testagem do governo do estado. No total, são oferecidas 2,1 mil vagas por dia para a realização de exames rápidos de antígeno e também o RT-PCR.

A agenda estará aberta sempre para os quatro dias seguintes e o paciente pode escolher um dos nove locais de testagem e o horário de atendimento. É necessário apresentar um documento oficial com foto e o número do protocolo fornecido no agendamento. A marcação é pessoal e intransferível. O resultado do teste rápido de antígeno fica pronto em 15 minutos.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, o objetivo de identificar as pessoas que estão com sintomas leves é reduzir a transmissão do novo coronavírus.

“Com o aumento de casos de covid-19 em função da circulação da variante Ômicron, vimos a necessidade de realizar a testagem também em pessoas com sintomas leves, que muitas vezes não procuram atendimento médico. A ideia é diagnosticar essa pessoa para que ela possa fazer o isolamento social, reduzindo a transmissão do vírus”

Quem teve contato próximo com alguém que testou positivo e não está com sintomas de covid-19, deve esperar de quatro a cinco dias para fazer o teste, para que o exame tenha efetividade.

Pessoas com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5°C e dificuldade respiratória, devem procurar as UPAs ou emergências hospitalares.

No sábado, os seis centros de testagem anexos às UPAs realizaram 1.576 testes de antígeno, com 514 resultados positivos, um índice de positividade de 32,6%. O centro de testagem da UPA Bangu foi o que registrou o maior índice de positividade, com 42,9%.

As pessoas que testarem positivo para covid-19 devem fazer isolamento de 7 dias a partir do primeiro dia de sintomas e só devem sair do isolamento se estiverem há 24 horas sem sintomas.

Capital

Já na capital fluminense a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou oito centros para atendimento a pacientes com síndrome gripal e testagem para covid-19, além das clínicas da Família e centros municipais de Saúde. Os locais podem ser encontrados no site da prefeitura.

Hoje, a SMS reabriu o posto de vacinação contra a covid-19 na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

“A vacinação é destinada à dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais. Pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem receber a dose de reforço. A vacinação é destinada ainda às pessoas com 12 anos ou mais que não foram vacinadas contra a covid-19 até o momento”, informa a secretaria.

Também há postos de vacinação no Theatro Municipal (Centro), na Casa Firjan (Botafogo), no Planetário (Gávea), no Centro Cultural Imperator (Méier), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Maracanã), Ilha Plaza Shopping (Ilha do Governador), Parque Shopping Sulacap (Jardim Sulacap) e no Madureira Shopping.

As clínicas da Família e centros de Saúde também seguem aplicando a segunda dose da vacina para pessoas com 12 anos ou mais. O intervalo depende da fabricante: 12 semanas para AstraZeneca, 28 dias para CoronaVac e 21 dias para Pfizer.

A SMS informa que a dose de reforço pode ser antecipada para três meses em casos de viagem, problemas de saúde e outras questões pessoais. Para se vacinar, é necessário apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose e a dose de reforço, é importante levar o comprovante das doses anteriores.