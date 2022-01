São Paulo registrou 110 casos de codetecção de Influenza e covid-19

O estado de São Paulo registrou 110 casos de codetecção do vírus Influenza e do vírus da covid-19 considerando todo o ano de 2021, informou a Secretaria de Estado da Saúde. Isso significa que os pacientes contraíram as duas doenças ao mesmo tempo.

Os dados foram extraídos do sistema Sivep-Gripe e referem-se a casos hospitalizados que tiveram critério de encerramento laboratorial e positividade para Influenza e SARS-CoV-2 por meio de teste rápido de antígeno, imunofluorescência ou RT-PCR.

A secretaria ressalta que, conforme definição do Ministério da Saúde, somente os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) são de notificação compulsória, ou seja, apenas casos com necessidade de hospitalização.

“As medidas já conhecidas pela população seguem cruciais para combater a pandemia do coronavírus: uso de máscara, que segue obrigatório em SP; higienização das mãos (com água e sabão ou álcool em gel); distanciamento social; e a vacinação contra a covid-19 e Influenza”, divulgou a pasta em nota.