Saúde faz evento em Manaus para sensibilizar sobre malária no país

O Ministério da Saúde realizou neste (6), em Manaus, o Dia de Combate à Malária nas Américas. O evento foi marcado por ações de prevenção e controle da doença e contou com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Apesar de estarem em tendência de queda, em 2020, foram registrados 145,1 mil casos de malária em todo o país e, desses, mais de 99% se concentram na região Amazônica.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com a pasta, a iniciativa pretende sensibilizar a população sobre os perigos da malária, além de educar sobre as principais medidas de prevenção, controle e eliminação da doença. Ao todo, foram registrados 145,1 mil casos de malária em 2020, uma redução de 7,8% em relação a 2019 e 25,4% em relação a 2018.

A capital Manaus foi escolhida porque só o estado do Amazonas registrou 58,9 mil casos malária em 2020. Isso representa 41,1% dos 143.380 casos autóctones registrados no país – aqueles que a transmissão ocorre no mesmo local. Além disso, Manaus está entre os 37 municípios que mais contribuem com a carga da doença no Brasil.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), apesar da redução do índice de mortalidade por malária, a doença continua sendo um problema de saúde pública em 87 países. Dados do World Malaria Report 2020 mostram que, em 2019, foram estimados 229 milhões de casos de malária com 736.000 mortes em todo o mundo. Na região das Américas, por exemplo, Brasil, Colômbia e Venezuela são os responsáveis por mais de 86% de todos os casos da região.