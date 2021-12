SP: quase 800 mil não tomaram a 2ª dose da vacina contra covid-19

A capital paulista tem quase 800 mil pessoas sem a segunda dose da vacina contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), cerca de 773 mil cidadãos acima de 18 anos, por algum motivo, deixaram de receber a segunda dose da imunização. A secretaria informou que realiza diariamente busca ativa para reforçar a necessidade de completar o ciclo vacinal contra a doença.

A secretaria acrescenta que cerca de 1,8 milhão de pessoas estão aptas a receberem a dose adicional (DA) da vacina.

Até o último sábado (25), a capital paulista contabilizava 23.667.330 doses de vacinas de covid-19 aplicadas, sendo 10.669.929 primeiras doses (D1), 9.902.496 segundas doses (D2), 332.332 doses únicas (DUs) e 2.762.573 doses adicionais (DAs).

A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 109,1% para primeira dose e dose única, em 103,1% para segunda dose e dose única e em 29,9% para dose adicional.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 927.686 (D1), representando uma cobertura vacinal de 109,9%. Também foram aplicadas 716.824 (D2) alcançando 84,9% do público elegível.

Vacinação neste domingo

A cidade de São Paulo retomou hoje (26) campanha de vacinação contra a covid-19, com a primeira dose (D1), segunda dose (D2) e dose adicional (DA).

A imunização ocorre nas farmácias parceiras da Avenida Paulista, nº 2.371 e 266, das 8h às 16h, além do parque Buenos Aires, parque do Guarapiranga, parque do Carmo, parque Villa-Lobos, parque da Independência e parque da Juventude, das 8h às 17h.