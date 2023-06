USP Ribeirão disponibiliza série sobre febre maculosa para crianças

Pesquisadores da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) estão disponibilizando, gratuitamente, uma série de animações sobre febre maculosa para crianças de 6 a 12 anos. O material, dividido em quatro episódios, é acompanhado de um manual para educadores, com sugestões de atividades a serem realizadas em sala de aula.

O material foi desenvolvido de forma interdisciplinar com participação de especialistas em pedagogia, psicologia e linguagem, e comunicação de crianças.

“Optamos por trabalhar com crianças, uma vez que elas costumam brincar em áreas de risco e entrar em contato com o carrapato-estrela [transmissor da bactéria Rickettsia rickettsii, que causa a febre maculosa brasileira] e devem estar conscientes da importância da auto-inspeção, que é a busca do aracnídeo no corpo para a retirada correta, que evita a contaminação”, disse Beatriz Rossetti Ferreira, veterinária, professora de Parasitologia Humana e Patologia Geral da EERP-USP e coordenadora do trabalho.

A produção dos vídeos, de dois minutos cada, contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O manual para educadores pode ser solicitado pelos e-mails [email protected] ou [email protected].

Casos no Estado

Até a última sexta-feira (16), o estado de São Paulo registrava 19 casos da doença, com nove óbitos.