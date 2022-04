Bombeiros do Maranhão recebem medalha “Mérito Avante Bombeiro”

Na manhã desta quarta-feira (20), militares do Batalhão de Busca e Salvamentos (BBS) foram agraciados com a medalha “Mérito Avante Bombeiro”. A honraria foi enviada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro e concedida aos militares do BBS que atuaram na cidade de Petrópolis-RJ, durante a operação de resgate às vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade, em fevereiro deste ano.

O coronel Célio Roberto, Comandante Geral do CBMMA reforçou a gratidão da Corporação para com os militares que, junto a outras Forças de Segurança do país ajudaram a resgatar vidas e bens da população carioca.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão enviou dois binômios, que são cães farejadores com seus respectivos militares adestradores, e mais cinco militares especialistas em buscas e resgates em áreas colapsadas.

A medalha do Mérito Avante Bombeiro é conferida às personalidades, civis ou militares, que tenham distinguido a corporação com ações que geraram benefícios consideráveis ao seu patrimônio, à sua tropa ou, ainda, à sua comunidade, por ato próprio ou no desempenho de função de modo direto ou indireto.

EQUIPE DE BOMBEIROS DO MARANHÃO

Major Wenzel

Tenente Sarah

Tenente Gabriela

Subtenente Oliveira Filho

Subtenente augusto

Sargento Cabral

Cabo M. Serra

Cães bombeiros:

Pandora e Flecha