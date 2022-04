Governo do Maranhão entrega novas viaturas para a Polícia Civil

A Polícia Civil do Maranhão recebeu, na tarde da última quarta-feira(13),mais um reforço para melhorar as condições de trabalho dos servidores e fortalecer as ações de combate à criminalidade. Em evento realizado na Praça Maria Aragão , em São Luís , o governador do Maranhão , Carlos Brandão , entregou mais 08 novas viaturas para a Polícia Civil.

Além do governador Carlos Brandão, participaram do evento , o secretário de Segurança Pública do Estado , Cel.Sílvio Leite ; o delegado-geral de Polícia Civil , Jair Paiva ; o comandante-geral da PMMA , Cel. Emerson Bezerra;o comandante-geral do CBMMA ,Cel. Célio Roberto; a perita-geral da Perícia Oficial do Maranhão, Anne Kelly Bastos Veiga e demais autoridades da segurança e política.

A medida de entrega de novas viaturas reflete diretamente na queda dos índices de criminalidade e reforça o comprometimento do Governo do Estado e das forças de segurança com a população.

O delegado-geral de Polícia Civil do Maranhão , Jair Paiva , destacou o esforço da gestão para que os profissionais da Segurança Pública tenham melhores condições de trabalho.”Estas novas viaturas,serão utilizadas pelos policiais e beneficiam toda a sociedade, oferecendo dignidade a todos , o profissional da segurança e a sociedade” , ressaltou Paiva.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Cel. Sílvio Leite, destacou que os veículos já serão utilizados nas abordagens e fiscalizações da Operação Páscoa Segura que será deflagrada a partir desta quinta-feira (14) em todo Estado.

1 de 4

Foto: Imagem do evento de entrega de novas viaturas da PCMA.

POR: ASCOM-PCMA