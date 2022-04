Carro roubado no Piauí é recuperado por Policiais Militares do 15º bpm de Bacabals

Policiais Militares integrantes do Cosar do 15º BPM apresentaram no início da noite de terça-feira (19), na delegacia de polícia Civil de Bacabal dois homens. Com os mesmos foi apreendido o veículo, Amarok, roubado na cidade de Altos – PI, no último dia 13.

De acordo com informações passadas a PMMA pelo Grupo de Repreensão do Crime Organizado (GRECO) do estado do Piauí o citado veículo estaria na cidade de Bacabal.

De posse das informações, os policiais militares do 15º BPM começaram a diligenciar com o objetivo de localizar o veículo, o que aconteceu na Rua Frederico Leda, centro da cidade. O veículo era ocupado por dois homens que foram surpreendidos com a ação rápida da polícia, sendo detidos. Após consulta foi constatado tratar-se do carro roubado no Estado do Piauí. Na delegacia o comprador do veículo disse desconhecer que o mesmo fosse produto de roubo. Uma pessoa de sua confiança teria dado o aval que o carro era legal, por isso efetuou a compra, via WhatsApp, pelo valor de 55.000 mil reais.

Além da Amarok foi encontrado no interior do veículo 396,00 (trezentos e noventa e seis) reais; 01(uma) Carteira porta cédula; 03(três) Cartões; 02(dois) Iphones e 01(uma) chave.

“Os dois suspeitos e o veículo foram apresentados à autoridade policial competente, a quem cabe dar prosseguimento às investigações. A polícia militar continuará vigilante e combatendo todo e qualquer tipo de ilícito”, disse o Major PM Berredo, comandante do 15º BPM.