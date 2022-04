A equipe de Rádio Patrulha do 5º BPM, em Barra do Corda-MA, realizava a Operação Tiradentes, na manhã de quinta-feira (21), e ao chegar no Bairro Novo, em Itaipava do Grajaú-MA, abordou algumas pessoas e durante as buscas nas proximidades de um matagal foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha, porém não foi possível encontrar o proprietário do entorpecente e da arma branca.

O material apreendido foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.