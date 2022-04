Policiais militares da Cavalaria recuperam motocicleta roubada no São Raimundo

Policiais militares da Cavalaria (1⁰ RPMont) recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo , na tarde de quarta-feira (20), na Vila Cascavel, no Sao Raimundo.

Segundo informações do comandante da Cavalaria, tenente-coronel Soares Júnior, os policiais estavam realizando rondas no bairro São Raimundo quando foram informados por populares que um indivíduo em uma moto biz preta havia praticado assalto nas proximidades. A guarnição realizou incursões pelo bairro e deparou-se com o suspeito.

Ao avistar a viatura da Cavalaria, ele evadiu-se do local com uma arma em punho, deixando a motocicleta Biz cor preta placa NHE 8522 e tomando destino ignorado. Os militares ainda fizeram rondas na tentativa de encontrá-lo, mas não obtiveram êxito.

O veículo biz, cor preta, placa NHE 8522, foi identificado como tendo restrição de roubo, desta maneira foi apresentado ao plantão central-DECOP para as devidas providências cabíveis.