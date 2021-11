Mais de 300 kg de maconha são apreendidos pela polícia civil na cidade de Arame

Uma megaoperação da Polícia Civil do Maranhão foi deflagrada na manhã da última quinta-feira(4), no município de Arame, na intenção de coibir o crime de tráfico de drogas na região que fica no entorno da cidade. Na ação que envolveu investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Arame e Grajaú foi possível cumprir mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de mais de 300 quilos de maconha na condição in natura.

De acordo com o delegado titular de Arame, Jessé Soares, após investigações minuciosas, a Polícia Civil descobriu uma rede estruturada para a venda de entorpecentes em grandes quantidades, na zona rural do Município de Arame.

Durante a operação, além dos três indivíduos, foram encontrados dois menores de idade e três armas de fogo. Os três presos maiores de idade foram autuados em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo permanecerão à disposição da justiça e as investigações do caso prosseguirão.